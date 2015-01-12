Порошенко утвердил Стратегию-2020

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стратегия устойчивого развития Украины на период до 2020 года определяет цели, направления, приоритеты развития страны, а также показатели достижения этих целей. Целью реформ определено достижение европейских стандартов жизни и достойного места Украины в мире. «Стратегия-2020» включает в себя 62 реформы. Из них приоритетными определены 8 реформ и 2 программы. Определены 25 ключевых показателей успешности развития страны.

В качестве первоочередных определены реформа системы национальной безопасности и обороны, обновление власти и антикоррупционная реформа, и судебная реформа правоохранительной системы, децентрализация и реформа государственного управления, дерегуляция и развитие предпринимательства, реформа системы здравоохранения и налоговая реформа.

Среди приоритетов также реализация двух программ - энергонезависимости и популяризации Украины в мире и продвижения интересов государства в мировом информационном пространстве.

Реализация стратегии предусматривает достижение 25 ключевых показателей, оценивающих ход выполнения реформ и программ. В частности планируется, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина займет место среди первых 30 позиций, рейтинг по обязательствам в иностранной валюте по шкале рейтингового агентства Standard and Poors составит не ниже инвестиционной категории "ВВВ", валовой внутренний продукт (по паритету покупательной способности) в расчете на одного человека, который рассчитывает Всемирный банк, повысится до 16 тыс. долларов США.

Читайте такжеАП представила общественности президентскую "Стратегию реформ-2020"

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций до 2020 года должны составить более 40 млрд долларов США, расходы на национальную безопасность и оборону - не менее 3% от ВВП. По индексу восприятия коррупции, который рассчитывает Transparency International, Украина должна войти в 50 лучших государств мира.

Главной предпосылкой реализации стратегии является общественный договор между властью, бизнесом и гражданским обществом, где каждая сторона имеет свою зону ответственности.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен ежегодно к 15 февраля утвердить план действий по реализации положений стратегии и ежеквартально информировать о состоянии выполнения плана действий по реализации положений стратегии.

Комментируя утверждение стратегии, заместитель главы Администрации президента, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив отметил, что ее разработка проводилась в несколько этапов с привлечением широкого круга экспертов и общественности. «Мы начали разработку стратегии в июле этого года с приглашением общественности предоставлять свои предложения относительно видения развития страны. После этого мы провели несколько десятков обсуждений и консультаций со специалистами и общественностью, организовали возможность и получили замечания и предложения к стратегии онлайн, провели онлайн-опрос о ключевых показателях эффективности развития страны», - сказал Шимкив.

24 декабря 2014 года на своем первом заседании стратегию одобрил Национальный совет реформ.