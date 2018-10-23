РПЦ ответила Константинополю на заявление об отсутствии выбора

В РПЦ заявили, что не обязаны подчиняться Константинопольскому патриарху.

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата.

Он не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами, передает РБК.

"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", — убежден Якимчук.

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Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как «неправославную католическую», когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. «Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры», — счиатет он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что российской стороне придется так или иначе принять решение Константинополя по украинскому церковному вопросу. «Нравится или нет нашим русским братьям, рано или поздно они будут следовать решениям, которые принял Вселенский патриарх, потому что у них нет другого выбора», – заявил он.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Русская православная церковь в ответ приняла решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским Патриархатом, а также признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.