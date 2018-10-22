Украина и еще три страны продлили санкции против России

Ограничительные меры включают замораживание активов и ограничения на посещение стран-членов Евросоюза.

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза от 12 сентября о продлении до 15 марта 2019 года санкций против 155 человек и 44 компаний из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, размещенном на сайте Совета ЕС.

В частности, отмечается, что 12 сентября Совет ЕС принял решение 2018/1237 о продлении ограничительных мер на следующие шесть месяцев до 15 марта 2018 года.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к этому заявлению", - говорится в документе.

Указанные страны должны осуществить шаги, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях. В ЕС приняли к сведению обязательства этих стран и приветствовали их решения.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы об исключении определенных лиц из-за их смерти или расширении списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач», Российский национальный коммерческий банк и тому подобное.

В сентябре Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2019 года санкции против 155 человек и 44 компаний из-за нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины. Эти меры включают замораживание активов и ограничения на посещение стран-членов Евросоюза.