Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Совет ЕС до 15 марта 2019 года продлил действие санкций против физических и юридических лиц за нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вступило в силу решение ЕС о продлении на следующие шесть месяцев санкций против 155 человек и 44 компаний, введенных за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

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Решение Совета Евросоюза было опубликовано 14 сентября в Официальном журнале Европейского Союза.

Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации.

Срок действия применения санкций продлен до 15 марта 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2019 года санкции против 155 человек и 44 компаний за нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В этот санкционный список вносились коррективы, касающиеся исключения определенных лиц из-за их смерти или расширения списка новыми именами из-за действий, которые угрожали территориальной целостности Украины.

В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдодолжностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев.

Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и др.