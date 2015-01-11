Порошенко: Украина, как никто, понимает боль Франции

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Фейсбук, говоря о терактах во французской столице 7-9 января.

«Сегодня мы все вместе отстаиваем ценности демократии и свободы слова», - отметил глава государства.

«Верю в то, что человечность и единство всегда будут побеждать террор!», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеПорошенко прибыл в Париж, чтобы принять участие в Марше единства

Как известно, президент Украины прибыл в Париж для участия в Марше единства против терроризма. Перед его началом состоялась короткая встреча между президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Порошенко.

Участие в Марше участвуют мировые лидеры и известные политики - в общем почти 50 глав государств и правительств. Ожидается, что в нем примут участие до миллиона человек.