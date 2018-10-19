Венецианская комиссия должна рассмотреть все законопроекты об адвокатуре – замглавы НААУ

По мнению эксперта, власть пытается реформировать адвокатуру теневым путем.

Происходящие вокруг Проекта Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055 события указывают на то, что попытки провести реформу адвокатуры в Украине теневым путем продолжаются.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий, добавив, что другого варианта инициаторы реформы не видят.

По его словам, законопроект 9055 может быть отправлен в Венецианскую комиссию, при том без альтернативных депутатских.

"С 6 сентября ни один из комитетов, через которые должен пройти законопроект 9055, так и не предоставил своих заключений. На фоне активной общественной критики и протеста адвокатского сообщества комитеты вряд ли дадут положительные оценки очевидно деструктивному плану реформы адвокатуры. Это понимают и сторонники, и оппоненты законопроекта", - заявил он.

Гвоздий считает, что безотлагательный законопроект 9055 умышленно сдвигается в повестке дня заседаний Комитета по предотвращению коррупции и профильного Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

"Та же ситуация и с альтернативными законопроектами. Европейским экспертам, которые будут оценивать проект 9055, будут знакомы многие элементы уже реализованного сценария передачи адвокатуры под контроль Министерства юстиции. Это произошло в Турции, где неудобную адвокатуру власти разделили на региональные ассоциации, а затем передали адвокатуру по частям под управление госоргана. Вписывается ли такой сценарий в европейские устремления Украины, вопрос риторический. Но именно такой сценарий рассчитывают легализовать в Венецианской комиссии инициаторы реформы", - отмечает В. Гвоздий.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Власенко уведомил Венецианскую комиссию о том, что кроме президентского законопроекта об адвокатуре существуют два альтернативных и попросил рассмотреть их.