В ЕС обсудят вопрос отношений с Россией 19 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным по результатам переговоров в Киеве.

“Мы обсудили ситуацию на Донбассе. Я буду посещать Москву через два дня, и после этого на нашем заседании в Европейском Союзе 19 января мы будем обсуждать вопрос отношений ЕС и России, потому что этот вопрос стоит в нашей повестке дня”, - сказал Ринкевичс.

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По его словам, Евросоюз поддерживает нерушимость границ Украины и целостность украинской территории. “Мы будем обсуждать, какие еще шаги должен предпринять Европейский Союз для того, чтобы поддерживать этот процесс”, - сказал министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии.

“Мы не поддерживаем аннексию Крыма Россией и, конечно, мы будем обсуждать вопрос поддержки Украины в этом направлении, принимая во внимание новые идеи, мнения и шаги, которые могли бы сделать в направлении сохранения целостности территории Украины”, - сказал Ринкевичс.