Литвин подтвердил прогноз регионалов: инфляция 25%

Лидер Народной партии Украины, народный депутат Владимир ЛИТВИН прогнозирует рост инфляции в Украине до конца года до 25 %. Об этом он заявил журналистам в субботу на пресс-конференции в Житомире, передает корреспондент УНИАН.

«Если выходить с того, что за два месяца этого года мы имеем в Украине рост инфляции 5,7 %, то можно прогнозировать, что при таком развитии событий мы можем получить по завершении года инфляцию до 25%", - сказал В. ЛИТВИН.

По его словам, если не будут приняты экстраординарные меры, то так и будет.

"Но какие у нас могут меры предприниматься - разве начнут гривну укреплять ?", - спросил В.ЛИТВИН.

При этом он уточнил, что сегодня наиболее серьезной политической нестабильностью является рост цен. В.ЛИТВИН напомнил, что его политическая сила предлагала заслушать отчет правительства “о ценовой ситуации относительно того, что делается, и что будет делаться для защищенности людей”.

«Я убежден, что нужно делать главное - решить проблему зарплат. Это те законопроекты, какие мы предложили и в части почасовой оплаты труда, и в части частицы зарплаты в себестоимости продукции”, - сказал В.ЛИТВИН.

Также он считает, что политикам стоит заслушать информацию Национального банка о денежной кредитной политике.

«Я думаю, что людей менее за все "печет" конституционная реформа и другие политические вопросы, а их интересуют эти ключевые проблемы. К большому сожалению, к нашей позиции немногие прислушиваются, потому что это - проигрышный момент для тех, кто при власти», - отметил политик.

Ранее инфляцию за год в размере 25% прогнозировали представители Партии регионов.