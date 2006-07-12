СТБ заявляет о нападении депутатов Партии регионов на съемочную группу

Телеканал СТБ заявляет о нападении депутатов Партии регионов на журналиста программы «ВІКНА - новини» Маргариту СЫТНИК и оператора Владимира НОВОСАДА сегодня возле Верховной Рады.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении СТБ.

По словам авторов заявления, “заметив съемочную группу СТБ, депутаты, среди которых находился член Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, обратились с требованием отдать им кассету. После отказа против журналистов применили физическую силу: у оператора В.НОВОСАДА силой вырвали камеру, нанесли ему физические повреждения, а журналистку М.СЫТНИК оттянули в сторону”.

Сотрудники милиции, к которым обращалась творческая группа за помощью, бездействовали и желали не вмешиваться в эти события, сообщили на СТБ.

Телеканал СТБ обратился к Партии регионов с требованием провести внутреннее расследование инцидента с участием члена их парламентской фракции О.КАЛАШНИКОВА и других. “Мы готовы предоставить все необходимые данные и свидетельства для объективного воссоздания происшествия. Считаем, что поведение господина КАЛАШНИКОВА бросает тень на одну из ведущих политических сил Украины, которой доверяет значительная часть украинского сообщества”, говорится в заявлении.

Член Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН заявила сотрудникам пресс-службы СТБ, что следствие вокруг инцидента 12 июля проведут в обязательном порядке и оно станет предметом рассмотрения политсовета партии. “Если факт давления на прессу во время выполнения ею профессионального долга докажут, это повлечет организационные выводы, не смотря на должности, которые занимают участники инцидента”, - подчеркнула А.ГЕРМАН. Она также сообщила каналу СТБ, что заявление О.КАЛАШНИКОВА, что его якобы спровоцировали журналисты, не является официальной позицией Партии регионов, а исключительно личной точкой зрения О.КАЛАШНИКОВА.

Телеканал СТБ также обращается к украинским политическим силам с просьбой не политизировать эту ситуацию и не пытаться зарабатывать на ней имиджевые баллы.

Как сообщал УНИАН, 11-12 июля сторонники Партии регионов установили палаточный городок в Мариинском парке напротив ВР в поддержку Антикризисной коалиции.