Журналист: огромное количество попов УПЦ МП на Донбассе участвовало в пытках пленных

УПЦ МП задолго до 2014 года была главным инструментом в подготовке агрессии РФ, заявил журналист.

Большая часть ответственности за начало войны между Украиной и Россией лежит на Украинской Православной церкви (Московском патриархате).

Такое мнение высказал волонтер и журналист Родион Шовкошитный, передает «Обозреватель». По его словам, именно УПЦ МП была главным инструментом в подготовке российской агрессии еще задолго до событий 2014 года.

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"Именно оттуда пошли лекции Гундяева о том, что Украины никогда не существовало, украинского языка никогда не было и тому подобное. То есть, вот есть Москва, она правопреемник Киевской Руси, мы единственные такие правильные, а Украина — это вообще какая-то ерунда. Оттуда все начиналось", — пояснил Шовкошитный.

Он напомнил, что в 2014 году именно в Святогорской лавре (православный монастырь Московского патриархата в Святогорске, Донецкой области) боевики Игоря "Стрелкова" Гиркина прятались сами и хранили там вооружение. А сам Гиркин утверждал, что в его охране служили монахи этой лавры.

"Огромное количество попов Московского патриархата на Донбассе принимали участие в пытках пленных, допрашивали их, зомбировали, освящали ту войну со стороны сепаратистов против нас", — отметил журналист.

"Это самый большой враг. Если мы сейчас уничтожим Московский патриархат — мы избавим Россию огромного рычага влияния, которым они зомбируют мозги украинцев", — подытожил Шовкошитный.