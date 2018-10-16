Климкин о надругательстве над могилой Бандеры: украинский дух до сих пор не дает России покоя

Министр иностранных дел отметил, что Россия убила Бандеру, а теперь оскверняет его могилу руками прикормленных провокаторов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал провокацию на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в Мюнхене, которую совершил пророссийский пропагандист Грэм Филлипс.

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«Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила С. Бандеру, а теперь оскверняет его могилу руками прикормленных провокаторов-пропагандистов. [украинский] дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед! А правовую оценку даст беспристрастная [немецкая] прокуратура», – написал он в Twitter.

Напомним, 15 октября пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс совершил надругательство над могилой Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

Видео с места события Филлипс выложил на своем канале в YouTube. К могильному кресту пропагандист прикрепил баннер, на котором Бандера назван «украинским нацистом».

Мюнхенская полиция открыла по факту совершения акта вандализма дело и провела следственные действия.