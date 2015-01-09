В ОБСЕ заявили о готовности наблюдать за ротацией «киборгов» в Донецком аэропорту
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что члены миссии готовы наблюдать за ротацией украинских военных в Донецком аэропорту, в случае получения гарантий безопасности от всех сторон.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ, опубликованном 8 января.
В частности, 7 января в Донецке полковники украинских и российских Вооруженных сил, их команды из совместного центра по контролю и координации и представитель "ДНР" вместе с наблюдателями из ОБСЕ обсуждали потенциальное участие мониторинговой миссии в наблюдении за ротацией украинских войск в Донецком аэропорту.
"Специальная мониторинговая миссия пояснила, что гарантии безопасности от всех сторон не были даны вовремя для того, чтобы проводить наблюдения за ротацией 6 января", - сказано в сообщении.
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Также отмечается, что миссия ОБСЕ предложила более комплексный подход к возможной последующей ротации украинских военных.
Так, в ОБСЕ убеждены, что стороны должны согласовать определенные процедуры и методы, что может помочь предотвратить недоразумения в будущем.