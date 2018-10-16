Венгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции

Венгрия ожидает, что Украина завершит согласование кандидатуры нового венгерского посла.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия изменит название должности "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна", но не его функциональные обязанности.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии, об этом венгерский министр сказал 15 октября в Люксембурге.

Сийярто сказал, что вызывает беспокойство обнародование сайтом "Миротворец" личных данных "сотен венгерских частных лиц", которые стали доступны для всех пользователей интернета, и сообщил, что обратился к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с просьбой предпринять шаги в этом вопросе.

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Также Сийярто заявил, что вызывает беспокойство опубликованная на сайте украинского парламента петиция с призывом к депортации венгров Закарпатья.

По словам венгерского министра, Климкин согласился на взаимной основе разрешить присутствие почетных консулов в обеих странах.

"К тому же, Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства по координации программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена", - подчеркнул Сийярто.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Климкин заявил об окончательной договоренности с Венгрией об изменении названия "уполномоченного по Закарпатью". По словам главы МИД, результата договоренности следует ожидать в ближайшие дни.

Ранее МИД Украины выразил Венгрии решительный протест в связи с недружественными шагами Будапешта относительно официального Киева. В МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что сам факт создания таких должностей является прямым вмешательством во внутренние дела украинского государства, потому что в сферу такого уполномоченного входит часть суверенной территории Украины.