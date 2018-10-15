Венгрия изменит название должности "уполномоченного по Закарпатью"

По словам главы МИД, результат договоренности следует ожидать в ближайшие дни.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет об окончательной договоренности с Венгрией об изменении названия "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна".

Об этом он сообщил во время общения с журналистами на полях министерского заседания инициативы "Восточного партнерства" в Люксембурге, которое транслировалось Миссией Украины при ЕС в Facebook.

Климкин рассказал о результатах встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Мы говорили о том, каким образом нам устранить проблему с названием их уполномоченного, и полностью договорились, что название будет другим. Сейчас, в течение ближайших дней это увидите", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Сийярто на встрече в Нью-Йорке 26 сентября заверял, что название должности "уполномоченного венгерского правительства по Закарпатью" будет изменено.

Ранее МИД Украины выразил решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта в отношении официального Киева. В МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что сам факт создания таких должностей является прямым вмешательством во внутренние дела Украинского государства, потому что в сферу такого уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.