Порошенко: разрыв отношений РПЦ с Константинополем свидетельствует о правильности выбранного нами пути (видео)

Президент отметил, что российская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что реакция РПЦ на решение Вселенского патриархата относительно автокефалии украинской церкви подтверждает правильность выбранного Киевом пути.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил на встрече с экзархами вселенского патриарха в Украине архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским в Киеве.

Порошенко назвал историческим решение Вселенского патриархата о продолжении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины.

«С очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора, полностью зависящее от него русское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольской матерью-церковью. Я уверен, что такая реакция духовной и светской власти РФ лишь подтверждает, что мы с вами на правильном пути», - заявил президент.

По словам Порошенко, подобно тому, как Россия противопоставила себя всему мировому сообществу в вопросах агрессии на востоке Украины и аннексии Крыма, позиции по Абхазии, Осетии и Приднестровью, так же русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием. «Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны быть готовыми к этому процессу», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение о продлении процедуры предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

В Кремле пообещали защищать интересы православных в Украине «политико-дипломатическим путем», однако заявили, что не намерены вмешиваться в «межцерковный диалог».

15 октября на заседании Синода РПЦ в Минске было принято решение о полном прекращении евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом.