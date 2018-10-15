Украина и Венгрия будут проводить консультации по ситуации с раздачей венгерских паспортов закарпатцам

Министр иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнул, что Киев выслал венгерского консула из Берегово за нарушение Венской конвенции.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина и Венгрия будут проводить консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

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Об этом он сообщил во время общения с журналистами на полях министерского заседания инициативы "Восточного партнерства" в Люксембурге, которое транслировалось Миссией Украины при ЕС в Facebook.

"Я говорил, что после этого видео (о раздаче венгерского гражданства - УНИАН), после всех этих событий нам нужны реальные консультации. Это будут комплексные консульские консультации. Мы договорились об их проведении. Сначала они будут на уровне руководителей консульских департаментов. Мы сейчас договариваемся о дате, и это будет очень важно в контексте того, чтобы все то, что мы видели, оно, конечно, не повторялось", - сказал Климкин, рассказывая о результатах встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Глава МИД еще раз подчеркнул, что Украина выслала венгерского консула из Берегово за нарушения Венской конвенции о консульских сношениях.

"Я опять-таки всем это объясняю, он (консул) нарушил украинское законодательство, конечно, он нарушил международное законодательство, но он одновременно еще и призвал скрывать факты выдачи (гражданства - УНИАН). Ну как мы можем это терпеть? ... он еще призвал к манипуляции с документами: там показывайте украинский паспорт, здесь показывайте венгерский паспорт", - подчеркнул глава МИД.

"Это вопрос принципа, но это не значит, что мы должны раскручивать этот вопрос. Мы не воюем с венграми так, как мы воюем с Российской Федерацией, которая осуществила вооруженную агрессию и продолжает ее", - отметил Климкин.

Он добавил, что надо найти путь взаимопонимания с венграми, но признал, что этот путь сложен.

"Мы понимаем эту ситуацию как угрозу нашей национальной безопасности, и мы будем очень жестко и последовательно отстаивать наши интересы. Но, конечно, мы будем при этом разговаривать с нашими венгерскими партнерами", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео того, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консула Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

13 октября Климкин после встречи с венгерским меньшинством Закарпатья подчеркнул, что украинская власть не будет наказывать тех жителей Закарпатья, которые в придачу к украинскому, получили венгерское гражданство. По его словам, Венгрия выдала десятки тысяч паспортов гражданам Украины на Закарпатье.