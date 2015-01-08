Германия сделает все для поддержки Украины - Меркель
17:49, 08 января 2015Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Германия сделает все для поддержки Украины.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел ФРГ в Twitter.
"Канцлер Меркель после разговора с премьер-министром Яценюком: Германия сделает все для поддержки Украины на пути развития", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Берлине премьер-министр Украины Арсений Яценюк и канцлер Германии Меркель обсудили вопросы безопасности Украины и Европы. Меркель считает, что санкции против России будут отменены в том случае, если будут устранены причины, из-за которых они были введены.
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