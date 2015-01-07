Яценюк и президент ФРГ обсудили совместные шаги для преодоления агрессии РФ

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи в Берлине с федеральным президентом Германии Иоахимом Гауком, сообщает пресс-служба Камбина.

"Стороны обсудили совместные шаги для преодоления последствий российской агрессии на Востоке Украины .... Главными шагами должно стать восстановление контроля за границей, вывод российских войск и прекращения поставок оружия управляемым Россией террористам", - говорится в сообщении.

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Кроме того Яценюк обсудил с федеральным президентом ФРГ принятый в Украине пакет реформ и дальнейшие планы правительства по стабилизации финансовой и экономической ситуации, шаги по борьбе с коррупцией.

При этом премьер подчеркнул решительную политическую волю президента, правительства и парламентской коалиции к дальнейшим изменениям, которые будут приближать Украину к ЕС.