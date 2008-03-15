Янукович рассказал о своих человеческих отношениях с Богатыревой

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявляет, что в ближайшее время съезд этой политической силы решит дальнейшую партийную судьбу секретаря СНБО Раисы Богатыревой.

Об этом он сказал в интервью 5 канала в пятницу вечером, комментируя переход Богатыревой на работу в СНБО.

"Есть человеческий фактор и в данном случае он сработал. Возможно, стечение обстоятельств. То есть - человек с отдельной позицией. Мы не давали на это согласия и как отреагирует партийная организация, потом съезд, это нетрудно предугадать", - сказал Янукович.

При этом он отметил, что должность секретаря СНБО является "сугубо технической".

"Возможно, ей (Богатыревой) придется еще делать выбор, или отстаивать свои политические убеждения, или согласиться с той политикой, которую проводит президент Ющенко. Время придет, мы увидим и получим на этот вопрос ответ", - сказал Янукович.

Он также отметил, что Богатырева "честно работала во фракции, в парламенте" и к ней "не было вопросов".

"Мы с уважением к ней относились, и сейчас это уважение сохранилось в человеческих отношениях... Независимо от того, как будут развиваться дальнейшие события, человеческие отношения у нас будут нормальные. Жизнь продолжается. Кстати, так, как и человеческие отношения у нас есть и с нашими оппонентами. Я не скажу, что со всеми, но со многими. Мы же не бросаемся друг на друга, а разговариваем, как люди. Хотя у нас разные политические убеждения", - сказал Янукович.

Украинская правда