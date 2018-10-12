Россия агрессивно отреагировала на решение Константинополя по автокефалии украинской церкви (видео)

В решении Константинополя Москва разглядела легализацию раскола мирового православия.

Москва агрессивно отреагировала на новости из Стамбула относительно автокефалии украинской церкви.

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В Кремле видят в решении Константинополя легализацию раскола мирового православия, говорится в сюжете ТСН.

Начались угрозы: от Русской церкви - разорвать связи со Вселенским патриархом Варфоломеем, от Московского патриархата - наложить на него анафему.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором отмечается, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.