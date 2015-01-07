Савченко голодает уже 25 дней

Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов.

"Сегодня 25 день голодовки народного депутата, делегата ПАСЕ, военнопленной, политзаключенной Надежды Савченко", - отметил он, передает Украинская правда.

Читайте такжеСавченко продолжает голодать и заявляет, что принудительное кормление расценит как пытки

Ранее адвокат Савченко Марк Фейгин отметил в своем Твиттере: "Почему бы защитникам "русского мира" не отпустить к Святому празднику Рождества Христова православную Надежду Савченко? Почему бы Русской Православной Церкви не вступиться за христианку Савченко накануне православного Рождества?".