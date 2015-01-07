Савченко голодает уже 25 дней
21:20, 07 января 2015Политика
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Заключенная в РФ украинская летчица, народный депутат Украины от "Батькивщины" Надежда Савченко продолжает голодовку.
REUTERS
Об этом сообщил один из ее адвокатов Николай Полозов.
"Сегодня 25 день голодовки народного депутата, делегата ПАСЕ, военнопленной, политзаключенной Надежды Савченко", - отметил он, передает Украинская правда.
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Ранее адвокат Савченко Марк Фейгин отметил в своем Твиттере: "Почему бы защитникам "русского мира" не отпустить к Святому празднику Рождества Христова православную Надежду Савченко? Почему бы Русской Православной Церкви не вступиться за христианку Савченко накануне православного Рождества?".
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