Савченко встретится с адвокатами на следующей неделе

Как сообщает Радио Свобода, адвокаты украинской военнопленной заявляют, что ее состояние удовлетворительное, но в связи с новогодними праздниками не смогут встретиться с подзащитной до 12 января, однако в ближайшие дни Савченко посетят в СИЗО российские правозащитники.

31 декабря 2014 года один из адвокатов Савченко передал ей в СИЗО еловую ветку.

Ближайшая встреча Савченко с адвокатами состоится уже после новогодних праздников, которые в России заканчиваются 11 января. По словам адвоката Марка Фейгина, эта ситуация общая для всех российских тюрем и СИЗО, поэтому здесь нет какого-то особого отношения к Савченко. «С 31 декабря - фактически последний день, когда мы ее видели, и до 12 января - первого рабочего дня года, который уже наступил, тюрьмы и СИЗО в пенитенциарной системе России закрыты и на посещение адвокатов, и на прием передач. Поэтому здесь нет никакого специального решения относительно именно Савченко. Это общая ситуация, она всегда существует за такие длинные праздники. Это конечно очень плохо именно потому, что она голодает», - подчеркнул Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, и оставил ее под стражей. Ее удерживают в московском СИЗО. 15 декабря Савченко объявила голодовку в связи с недопуском к ней врача.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи содействовать освобождению Савченко, и делегировала ее к ПАСЕ.