КИУ: почти 80% украинских партий официально не имеют ни одного работника

Официально больше всего людей в Украине работает в партии «Единство» – 317.

В 79% украинских партий официально не работает ни одного человека. Ни одного работника не указали 216 политических партий.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой данные отчетов партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за II квартал 2018 года.

Среди известных партий с пустыми офисами «5.10», «КМКС» Партия венгров Украины, «Заступ», «Винницкая европейская стратегия».

Часть известных партий указали лишь несколько работников. Так, в центральном аппарате партии «За жизнь» Вадима Рабиновича официально работает 3 человека, партии «Основа» Сергея Таруты – 4, ВО «Свобода» – 5 человек.

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Среди парламентских партий больше всего работников в «Самопомочи» – 257. Далее идет Радикальная партия Олега Ляшко – 136 работников, ВО «Батькивщина» – 78, БПП «Солидарность» – 45, «Оппозиционный блок» – 43, «Народный Фронт» – 32.

Официально больше всего в Украине работает в партии «Единство» – 317.

«Кроме того, что 79% партий не имеют официальных работников, 47% партий также не имеют ни одной местной организации со статусом юридического лица. Это указывает на слабость партий на местах и сосредоточенность партийной жизни исключительно в Киеве. Также указанные цифры свидетельствуют о большом проценте теневых средств у политических партий. Де-факто часть известных партий продолжают скрывать официальных работников от НАЗК. Также они скрывают деятельность своих ячеек, не придавая им юридический статус и, соответственно, избегая таким образом отчетности перед НАЗК», - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

«Относительно партий с рекордным количеством работников, то здесь есть несколько неожиданностей. В частности, это партии «Единство» и «Христианское движение», в которых официально работает несколько сот человек, однако все они являются волонтерами. Скорее всего, партии просто ошиблись при заполнении своих отчетов, что в очередной раз поднимает вопрос относительно способности партий качественно выполнять требования закона», - добавил Кошель.

Как сообщал УНИАН, каждый десятый нардеп пропустил почти все голосования в сентябре.