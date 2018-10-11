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КИУ: почти 80% украинских партий официально не имеют ни одного работника

16:36, 11 октября 2018
Политика
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В Украине есть партии, в которых официально нет ни одного работника / инфографика КИУ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой данные отчетов партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за II квартал 2018 года.

Среди известных партий с пустыми офисами «5.10», «КМКС» Партия венгров Украины, «Заступ», «Винницкая европейская стратегия».

Часть известных партий указали лишь несколько работников. Так, в центральном аппарате партии «За жизнь» Вадима Рабиновича официально работает 3 человека, партии «Основа» Сергея Таруты – 4, ВО «Свобода» – 5 человек.

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Среди парламентских партий больше всего работников в «Самопомочи» – 257. Далее идет Радикальная партия Олега Ляшко – 136 работников, ВО «Батькивщина» – 78, БПП «Солидарность» – 45, «Оппозиционный блок» – 43, «Народный Фронт» – 32.

Официально больше всего в Украине работает в партии «Единство» – 317.

«Кроме того, что 79% партий не имеют официальных работников, 47% партий также не имеют ни одной местной организации со статусом юридического лица. Это указывает на слабость партий на местах и сосредоточенность партийной жизни исключительно в Киеве. Также указанные цифры свидетельствуют о большом проценте теневых средств у политических партий. Де-факто часть известных партий продолжают скрывать официальных работников от НАЗК. Также они скрывают деятельность своих ячеек, не придавая им юридический статус и, соответственно, избегая таким образом отчетности перед НАЗК», - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

«Относительно партий с рекордным количеством работников, то здесь есть несколько неожиданностей. В частности, это партии «Единство» и «Христианское движение», в которых официально работает несколько сот человек, однако все они являются волонтерами. Скорее всего, партии просто ошиблись при заполнении своих отчетов, что в очередной раз поднимает вопрос относительно способности партий качественно выполнять требования закона», - добавил Кошель.

Как сообщал УНИАН, каждый десятый нардеп пропустил почти все голосования в сентябре.

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Теги: #партии#КИУ