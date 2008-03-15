Яценюк: лавры одни, а каждый хочет иметь по ордену...

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призвал Партию регионов пересмотреть решение относительно выхода из Национального конституционного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире канала «Интер».

По мнению спикера, выход Партии регионов из Национального конституционного совета является неправильным шагом. Он считает, что представители партии должны вернуться в состав совета, «консолидировать позицию» и выразить виденье фракцией Партии регионов конституционной реформы.

«Это даст возможность снять целый ряд дискуссий и выйти с согласованным документом», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он подчеркнул, что выступает за парламентско-президентскую форму правления государством.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «Украина не имеет традиции царизма, в Украине нет традиции авторитаризма и тоталитарных режимов». По его мнению, Украине присуща «исключительно парламентско-президентская республика».

Он подчеркнул, что ни Президент Украины, ни Верховная Рада не могут быть исключены из конституционного процесса.

После критики присутствующего в эфире народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА по поводу того, что Национальный конституционный совет не работает, и что референдум можно провести исключительно по парламентской инициативе, А.ЯЦЕНЮК ответил, что в Украине существует «проблема, кто первый потянет лавры». «Лавры одни, а каждый же хочет иметь по ордену, по большой награде», - сказал спикер. По его словам, «есть вторая проблема – готов сжечь собственный дом, если у соседа два сгорит», - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, такой подход не является конструктивным.

Он еще раз подчеркнул, что Президент Украины, как гарант Конституции, не может быть отстранен от конституционного процесса.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 27 декабря 2007 года своим указом создал Национальный конституционный совет с целью разработки нового проекта Основного Закона, а 18 февраля 2008 года утвердил его персональный состав в количестве 97 человек.

5 марта Партия регионов прекратила свое участие в работе Национального конституционного совета.

Как заявил член фракции Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ, это связано с тем, что рабочая группа, созданная в составе этого Конституционного совета, начала пересмотр всего текста Конституции Украины. «В связи с этим Партия регионов в дальнейшем не будет принимать участие в работе этого Совета», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.