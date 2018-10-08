Подозреваемый в госизмене экс-переводчик Гройсмана заявляет, что не получал предложений по обмену на Сущенко

Ранее адвокат Марк Фейгин высказал мнение, что Сущенко могли бы обменять на Ежова.

Бывший переводчик премьер-министра Украины Станислав Ежов, которому инкриминируют государственную измену, заявляет, что не получал предложений по обмену на незаконно осужденного в Российской Федерации украинского журналиста Романа Сущенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ежов заявил журналистам после сегодняшнего заседания Голосеевского районного суда города Киева, где слушалось его дело.

«Было озвучено Фейгиным (адвокат Марк Фейгин - УНИАН) пожелание обменять меня на Сущенко. Я не получал никаких предложений по поводу такого обмена, и вряд ли я бы согласился, поскольку я не являюсь осужденным и рассчитываю быть оправданным», - сказал он.

В свою очередь, адвокат Ежова Валентин Рыбин также подчеркнул, что его подзащитного нельзя обменять, поскольку он не является осужденным.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября адвокат Марк Фейгин высказал мнение, что незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко могли бы обменять на Ежова.

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Справка УНИАН. 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.

Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

3 сентября Голосеевский райсуд Киева продлил до 1 ноября действие меры пресечения в виде содержания под стражей для Ежова.