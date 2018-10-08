Барна проигнорировал заседание комитета ВР, где должны были рассмотреть его маты в адрес журналиста

Регламентный комитет ВР 17 октября продолжит рассмотрение инцидента между Барной и журналистом в помещении парламента.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента 17 октября продолжит рассмотрение инцидента в кулуарах ВР 2 октября между народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Олегом Барной и корреспондентом телеканала "1+1" Игорем Колтуновым.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания секретарь регламентного комитета, депутат от "БПП" Дмитрий Лубинец сообщил о письме от Барны с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса на 17 октября для того, чтобы он лично присутствовал.

"Он объяснил это тем, что срочно должен был уехать и работать у себя в мажоритарном избирательном округе", - сказал Лубинец.

На это члены комитета заметили, что текущая неделя не является неделей работы в округах, а посвящена работе в комитетах.

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При рассмотрении вопроса об инциденте с Барной Колтунов заявил, что телеканал "1+1" требует от фракции "БПП", чтобы Барну исключили из фракции, а от председателя парламента Андрея Парубия, чтобы Барна сложил депутатский мандат.

После обсуждения было решено продолжить рассмотрение этого вопроса в среду, 17 октября, с участием Барны.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Барна нецензурно высказался в адрес журналиста Колтунова после вопроса о "кнопкодавстве" во время голосования в парламенте. Соответствующее видео журналист опубликовал в Facebook.

Колтунов спросил у Барны в кулуарах Верховной Рады: "Олег, вам не стыдно "кнопкодавить"? Я видел, как вы "кнопкодавили". Почему вы так поступили?". В ответ Барна сказал: "Какого хрена ты ко мне подошел? На х** пошел бегом, под**ла!".

На уточнение журналиста, почему депутат так пренебрежительно общается, Барна спросил: "Ты что, нетрадиционной ориентации?", после чего зашел в сессионный зал.