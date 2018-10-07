Расколоть Европу: глава Европейского совета обозначил главный приоритет Кремля

По словам Дональда Туска, есть люди, которые считают, что закат Европы неизбежен, и у них достаточно аргументов в поддержку этого тезиса.

Россия под руководством президента Владимира Путина представляет серьезную угрозу единству Евросоюза.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск заявил 6 октября на конференции в Папском университете Иоанна Павла II в Кракове, сообщает Deutsche Welle.

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"Наша проблема - это Россия, которая подрывает в Европе все что может. Я могу привести многочисленные примеры, чтобы доказать, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы ослабить европейское единство", - заявил Туск.

По словам председателя Евросовета, существуют очень четкие следы вмешательства России в кампанию в ходе референдума по "Брекзит", а также в конфликт Каталонии, выступающей за независимость, с Мадридом.

Туск также привел в пример ситуацию с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и приписываемую Москве кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) в Гааге.

При этом Туск добавил, что "обеспокоен" результатами выборов в парламент Латвии. По словам Туска, речь может идти "о поворотном моменте для региона - моменте, который планировался в Кремле, а не в Европе".

После обработки данных со всех избирательных участков 7 октября стало известно, что наибольший процент голосов - около 20 - в Латвии набрала оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения. Основной вопрос теперь заключается в том, удастся ли ей стать правящей партией или повторится ситуация прошлых выборов, когда "Согласие" побеждало, но так и осталось в оппозиции.

Резюмируя все вышесказанное, Туск отметил: "Есть люди, которые считают, что закат Европы неизбежен, и, к сожалению, у них достаточно аргументов в поддержку этого тезиса".

Председатель Евросовета оговорился, что "не одержим антироссийской" риторикой, однако добавил при этом: "Если для кого-то основным политическим приоритетом и является расколоть Европу, то это, безусловно, Россия".