В Одессе начали антитеррористическую отработку: у вокзала высадились бойцы Нацгвардии (фото)

Очевидцы рассказывают, что в город въехало как минимум две колонны — со стороны Таирова и через поселок Котовского.

Как пояснили «Думской» в пресс-службе одесской милиции, напугавшие горожан автоматчики — военнослужащие Национальной гвардии, которые примут участие в антитеррористической оперативно-профилактической отработке города.

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«Они будут патрулировать улицы совместно с милицией, спецбатальоном (бывший «Беркут»), ГСО, ГАИ и другими силовиками», — добавил руководитель службы Владимир Шаблиенко.

Напомним, оперативно-профилактическую отработку начали после взрыва на Сегедской.

«С целью осуществления контроля за ситуацией, по улицам областного центра будет наблюдаться значительное передвижение специального милицейского и грузового военного автотранспорта, экипированных людей с автоматическим оружием.

Уверяю, что законопослушным гражданам в этой ситуации бояться нечего, — эти люди вышли на улицы, чтобы защитить вас от террористической угрозы. Ведь только в течении последнего месяца на территории города произошло пять терактов, последний из которых унес человеческую жизнь», - заявил глава областного управления внутренних дел Иван Катеринчук.

Во время несения службы сотрудники милиции будут останавливать и проверять подозрительных лиц, производить досмотр личных вещей. Правоохранители просят граждан отнестись с пониманием к этой ситуации и оказывать помощь.

«Обращаюсь ко всем неравнодушным гражданам с просьбой сообщать любую информацию, касающуюся передвижения неустановленной техники и групп людей, съема жилья или временного поселения незнакомых лиц, ведущих скрытый образ жизни и вызывающих у вас подозрения. Мы оперативно отреагируем на ваши сообщения по выявлению подозрительных предметов в местах работы, проживания или массового скопления людей. Для этого в Главном управлении МВД Украины в Одесской области в круглосуточном режиме работают «горячие линии»: дежурная часть — 779-40-61, оперативный штаб — 779-45-09», — отметил Катеринчук.