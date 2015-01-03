За сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий

В течение последних суток в зоне проведения Антитеррористической операции ранен один украинский военнослужащий.

Об этом на пресс-брифинге сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«В течение последних суток ни один украинский военнослужащий не погиб. Только один получил ранение», - сказал Лысенко.

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По его словам, ситуация в зоне АТО за последние сутки принципиально не изменилась.

«Зафиксированы единичные факты агрессивных действий со стороны боевиков на Донецком и Луганском направлениях», - отметил спикер АТО.