За сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий
13:07, 03 января 2015Общество
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«Зафиксированы единичные факты агрессивных действий со стороны боевиков на Донецком и Луганском направлениях», - отметил спикер АТО
Ситуация в зоне АТО за последние сутки принципиально не изменилась / Фото УНИАН
В течение последних суток в зоне проведения Антитеррористической операции ранен один украинский военнослужащий.
Об этом на пресс-брифинге сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«В течение последних суток ни один украинский военнослужащий не погиб. Только один получил ранение», - сказал Лысенко.
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По его словам, ситуация в зоне АТО за последние сутки принципиально не изменилась.
«Зафиксированы единичные факты агрессивных действий со стороны боевиков на Донецком и Луганском направлениях», - отметил спикер АТО.
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