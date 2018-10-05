Кто крадет "черное золото" Донбасса: журналисты рассказали о незаконном бизнесе друзей Порошенко

По словам журналистов, Герасимову принадлежат незаконные шахты по добыче угля на Донбассе.

Представитель президента в Верховной Раде Роман Герасимов известен тем, что его охрану до 2014 года возглавлял Игорь Безлер - боевик, который держал под контролем Горловку. Сейчас интересы Герасимова сконцентрированы в том же месте, на Донбассе. Он взял под контроль так называемую программу по восстановлению инфраструктуры Востока Украины. Журналисты утверждают, что за это время депутат ничего не восстановил, зато многое разграбил.

Об этом говорится в сюжете "Грошей".

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Так, по словам журналистов, Герасимову принадлежат незаконные шахты по добыче угля на Донбассе. Судя по масштабам, они приносят владельцу миллионные доходы.

Интересно, что за последнее время значительно улучшил свое финансовое положение даже помощник Герасимова Евгений Татарчук, который по телефону советовал занявшемуся вопросом незаконой копальни активисту забыть о ней. Так, у жены Татарчука, которая не владеет никаким бзнесом, появилось две квартиры в столице на 67 и 109 кв.м, а также внедорожник.

Все подробности смотрите в сюжете "Грошей".

Как сообщал УНИАН, журналисты зафиксировали две непубличные встречи Тимошенко с известным украинским олигархом.