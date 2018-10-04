Журналисты зафиксировали две непубличные встречи Тимошенко с известным украинским олигархом (фото)

Встречи состоялись в апреле и сентябре этого года в одном и том же месте – в здании на Рыльском переулке в Киеве.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проводит встречи с украинским олигархом Виктором Пинчуком.

Об этом сообщают «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Журналисты программы зафиксировали как минимум две такие встречи поздно вечером. Они состоялись в апреле и сентябре этого года в одном и том же месте – в здании на Рыльском переулке в Киеве, недалеко от Софийской площади. Оба раза кортеж Пинчука выезжал оттуда почти сразу после кортежа Тимошенко.

Журналистам удалось установить, что пользуется этими автомобилями именно украинский миллиардер – эти же машины забирали Пинчука с семьей после прилета из Ниццы в августе этого года.

Глава партии «Батькивщина» не отрицала, что встречалась с Пинчуком.

«Виктор Пинчук на самом деле в Украине организовал форум YES. Вы в курсе? И именно поэтому – столько, сколько нужно было для того, чтобы подготовить мое участие в форуме YES. Он лично не готовил. Готовила его команда. Но мы встречались и обсуждали участие нашей команды в форуме YES», – ответила Тимошенко на вопрос «Схем».

После замечания журналистов, что первая зафиксированная встреча Пинчука и Тимошенко состоялась за пять месяцев до форума YES, а вторая – через неделю после него, лидер «Батькивщины» добавила, что сотрудничала с олигархом не только по участию на форуме, но и по вопросам, касающихся «подготовки новой политической итерации Украины после президентских выборов».

«У него очень фундаментальные международные связи и я считаю, что эти международные связи могут помочь Украине во многих вопросах», – пояснила Тимошенко.

Кандидат в президенты категорически отрицала возможное финансирование украинским миллиардером ее самой и политической силы, которую она возглавляет.

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Вопрос о непубличных встречах с лидером «Батькивщины» «Схемы» поставили и Виктору Пинчуку.

В пресс-офисе фонда бизнесмена в ответ отметили, что он в рамках своей деятельности встречается с различными политиками и лидерами мнений.

«Ни Виктор Пинчук, ни его бизнес не финансируют ни одну политическую силу или личность. Для Виктора Пинчука, как общественного деятеля, и для его Фонда одним из основных приоритетов на этот момент являются вопросы, связанные с возможным внешним вмешательством в выборы 2019 года в Украине, кампаниями по дезинформации, фальсификации, манипуляции, кибератакам, fake news и связанными с этим угрозами и рисками для Украины, а также возможные противодействия этим вызовам для обеспечения честных и прозрачных выборов 2019 года», – отметили в пресс-офисе фонда Пинчука.

В организации отметили, что для решения этих вопросов Пинчук и его фонд привлекают лучших иностранных экспертов в этих сферах».

«Соответственно, этот круг вопросов Виктор Пинчук обсуждает и будет продолжать обсуждать в 2018-2019 годах с украинскими государственными и политическими деятелями, в том числе и с лидером партии «Батькивщина» Тимошенко», – добавили в фонде.

Соучредитель общественного движения «Честно» Олег Рыбачук считает, что Тимошенко могла сама инициировать встречи с бизнесменом, поскольку «каждые выборы Пинчук интересен как владелец трех телеканалов».

«Он держит эти каналы как систему политической защиты, и он это прекрасно понимает. Я думаю, это, в частности, было предметом интереса с точки зрения Тимошенко, которая имеет шансы на президентство и которая любит говорить, что она перевоспитывает олигархов. Если ты с Тимошенко работаешь лояльно, ты уже не олигарх – ты патриотический национальный бизнес», – объясняет Рыбачук.

«Получается, лидер (согласно последним соцопросам) президентского рейтинга публично декларирует борьбу с олигархическим режимом, но в то же время непублично готов проводить переговоры с одним из них – Виктором Пинчуком», – говорится в расследовании.