Штайнмайер считает возможным достичь в 2015 году прогресса в разрешении кризиса в Украине

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает возможным в 2015 году достичь прогресса в разрешении кризиса, сложившегося в Украине.

"В новом году (в 2015) у нас, вероятно, будет новая возможность для (достижения) прогресса в разрешении кризиса в Украине", — сказал Штайнмайер в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает РИА Новости.

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Кроме этого, глава немецкого МИД отметил, что в настоящий момент "необходимы дальнейшие шаги для реализации минских договоренностей", которые должны включать в себя создание демаркационной линии, отвод тяжелого вооружения и доступа на Донбасс международной гуманитарной помощи.