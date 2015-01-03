Штайнмайер считает возможным достичь в 2015 году прогресса в разрешении кризиса в Украине
15:29, 03 января 2015Политика
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Глава немецкого МИД считает, что в настоящий момент необходимы дальнейшие шаги для реализации минских договоренностей: создание демаркационной линии, отвод тяжелого вооружения и доступа в Донбасс международной гуманитарной помощи.
REUTERS
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает возможным в 2015 году достичь прогресса в разрешении кризиса, сложившегося в Украине.
"В новом году (в 2015) у нас, вероятно, будет новая возможность для (достижения) прогресса в разрешении кризиса в Украине", — сказал Штайнмайер в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает РИА Новости.
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Кроме этого, глава немецкого МИД отметил, что в настоящий момент "необходимы дальнейшие шаги для реализации минских договоренностей", которые должны включать в себя создание демаркационной линии, отвод тяжелого вооружения и доступа на Донбасс международной гуманитарной помощи.
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