Штайнмайер: Путин не имеет долгосрочной стратегии в отношении Украины

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Taz, передает "ЕвроПравда"

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"Есть действительно много усилий объяснить внешнюю политику России, в том числе, все действия России в Украине, долгосрочной стратегией и генеральным планом. Это не мое восприятие", - отметил немецкий министр.

"В различных фазах в течение десяти месяцев конфликта было иногда больше, иногда меньше поддержки сепаратистов в восточной Украине, а иногда больше или меньше военного вмешательства. Что не свидетельствует о каком-то генеральном плане", - отметилглава МИД Германии.

По его словам, конфликт в Украине является наиболее опасным для Европы в течение десятилетий. Именно поэтому, считает Франк-Вальтер Штайнмайер, не стоит недооценивать значимость подписанных минских соглашений.

Министр подчеркнул, что ответственность за конфликт в большей степени лежит на РФ, однако отметил, что Запад не использовал все возможности для диалога с Россией.

"Это относится и к диалогу о совместимости различных торговых соглашений между ЕС и Украиной с одной стороны и Украиной и Россией с другой. Но факт остается фактом, что ответственность за обострение ситуации, которая началась с аннексии Крыма, основной мерой лежит на российской стороне", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что самая острая фаза военного конфликта на Донбассе пройдена и в ближайшие дни и недели наступит ощутимое облегчение.