МИД: боевики пытаются сорвать мирный план на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины констатирует существенное увеличение количества обстрелов и провокаций со стороны боевиков на Донбассе и рассматривает это как попытку сорвать план мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства.

«За последнее время существенно увеличилось количество обстрелов и провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Только за сегодняшний день (2 января – УНИАН) зафиксировано тринадцать случаев таких обстрелов в районе населенных пунктов Дебальцево, Гнутово, Новогригорьевка, Троицкое, Чернухино, Майорск, Крымское, а также Донецкого аэропорта», - подчеркивают в МИД.

Особую обеспокоенность, отмечается в заявлении, вызывает то, что боевики снова начали использовать реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию и минометы.

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Обращается внимание, что такие провокации «поддерживаемых с российской стороны незаконных вооруженных формирований» происходят в дни приближения светлого праздника Рождества Христова.

«Рассматриваем эти действия как сознательное нарушение Минских договоренностей и попытки поставить под угрозу те усилия, которые сегодня прилагаются Украиной и ее международными партнерами для выполнения Мирного плана президента Украины Петра Порошенко», - заявляют в МИД Украины.