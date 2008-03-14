Черновецкому понравилась комиссия, которая его проверяет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что он не имеет сомнений в профессиональной и непредвзятой работе комиссии, созданной Президентом Украины для проведения служебного расследования деятельности председателя КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Я говорил о том, что готов быть временно отстраненным от должности, пока независимая от политических интриг комиссия, в которой будет соблюден принцип профессионализма и непредвзятости, будет проверять мою деятельность в должности председателя Киевской городской государственной администрации. Я благодарен Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО за то, что он принял решение о создании такой комиссии», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра Киева, работа комиссии должна раз и навсегда подтвердить беспочвенность всяческих обвинений со стороны политических оппонентов.

«Я хочу своим личным примером продемонстрировать, что любые попытки незаконных обвинений и давления не могут оправдываться политической целесообразностью. Пусть комиссия, которую возглавил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, грамотный и опытный человек, разберется в данной ситуации. Я уверен, что для того, чтобы общество очистилось, необходимо проведение таких проверок на всех уровнях власти», – заявил киевский городской председатель.

Он также сообщил, что издал распоряжение, согласно которому на период работы комиссии исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Со своей стороны я распорядился, чтобы Анатолий ГОЛУБЧЕНКО всячески помогал работе комиссии. Нам нечего скрывать и бояться. Я знаю, что наша открытая и честная позиция будет служить, в первую очередь, на благо киевлян и станет примером для чиновников госслужбы всех уровней по всей Украине», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, обратилось к Президенту Украины с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

В свою очередь Президент 13 марта своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней, в течение которых поручил провести служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей.

С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.

Между тем народный депутат (НУ-НС), бывший мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО сегодня, 14 марта, выразил убеждение, что результаты комиссии под председательством И.ВАСЮНИКА будут на 90% противоположны выводам Кабинета Министров.

“Комиссия, которую создал Президент - это называется антикомиссия, удар на удар. Чтобы не выполнить постановление правительства, Секретариат Президента придумал новую комиссию, еще одну. А цель мне неизвестна. Что должна проверить комиссия, созданная Секретариатом Президента и подписанная Президентом? Достоверность фактов? Они подписаны каждым министром, начальником КРУ и всеми, кто дал отчет в Кабмин. Что нужно проверять? ”, - спросил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.