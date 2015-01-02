Адвокат Савченко не смогут с ней встретиться до 12 января

01:50, 02 января 2015
Политика
1268 0

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов не сможет встретиться с ней до 12 января.

К Савченко не смогут прийти адвокаты до 12 января \ УНИАН

Об этом адвокат написал в своем "Твиттере". По каким причинам принятно такое решение, Николай Полозов не сообщает.

Читайте такжеСавченко продолжает голодать и заявляет, что принудительное кормление расценит как пытки

Также, по его словам, Надежда Савченко продолжает голодовку, потому к ней могут быть допущены члены Общественной наблюдательной комиссии.

Напомним, ранее другой адвокат украинской летчицы Надежды Савченко предложил освободить ее в обмен на возвращение голоса российской делегации в ПАСЕ. "Голос делегации РФ в ПАСЕ уместно вернуть в обмен на свободу украинского делегата ПАСЕ Савченко. Думаю, логично. Пусть персонажи озаботятся", - написал Марк Фейгин в "Твиттере".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter