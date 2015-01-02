Адвокат Савченко не смогут с ней встретиться до 12 января

Об этом адвокат написал в своем "Твиттере". По каким причинам принятно такое решение, Николай Полозов не сообщает.

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Также, по его словам, Надежда Савченко продолжает голодовку, потому к ней могут быть допущены члены Общественной наблюдательной комиссии.

До 12.01 адвокаты не могут посетить Савченко в СИЗО-6. А члены ОНК могут. Она голодает, важно следить за состоянием ее здоровья. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 1, 2015

Напомним, ранее другой адвокат украинской летчицы Надежды Савченко предложил освободить ее в обмен на возвращение голоса российской делегации в ПАСЕ. "Голос делегации РФ в ПАСЕ уместно вернуть в обмен на свободу украинского делегата ПАСЕ Савченко. Думаю, логично. Пусть персонажи озаботятся", - написал Марк Фейгин в "Твиттере".