Украинцы возлагают ответственность за провал судебной реформы на Порошенко - опрос

При этом 45% респондентов считают, что главной причиной неуспешности судебной реформы является коррупция во власти.

51,8% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что президент Петр Порошенко несет наибольшую ответственность за неуспешную реализацию судебной реформы.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Также 7,6% опрошенных считают ответственным за провал судебной реформы премьер-министра Владимира Гройсмана, 7,5% - главу комиссии при Президенте по проведению реформы Алексея Филатова, 9,2% - депутатов Верховной Рады, 5,1% - главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, 3,8% - главу высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка, 1,4% - спикера Верховной рады Андрея Парубия.

7,3% опрошенных затруднились ответить.

При этом 45% респондентов считают, что главной причиной неуспешности судебной реформы является коррупция во власти, 17,7% - попытка президента подчинить себе все ветви власти, в частности чиновников, ответственных за проведение судебной реформы, 10,2% - круговая порука судей, 5,1% - нежелание депутатов Рады принимать нужные законы, 5,3% - борьба политических кланов за сферы влияния, 4,8% - развал системы госуправления.

Опрос проводился с 12 по 24 сентября в 110 населенных пунктах Украины.

Всего было опрошено 2011 лиц старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщали Українськi Новини, судебная реформа названа одним из трех провалов Порошенко в опросе "Нового времени".