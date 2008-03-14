У Ющенко отказались комментировать заявление Тимошенко о том, чего нет
Промолчал Пукшин
|Игор ПУКШИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.
«Я бы не хотел давать оценку тому, чего еще нет», - сказал он, отметив при этом, что комиссия создана, она должна поработать и доложить о результатах своей работы.
Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, обратилось к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.
Кроме того, Кабмин обратился в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.
13 марта Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней и создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.
Сегодня, 14 марта, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Создана комиссия по расследованию коррупционных дел Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Единственное, что утешает, что в эту комиссию не включили Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и О.ДОВГОГО. А все остальное в этой комиссии есть».
По ее мнению, в случае, если эта комиссия через 10 дней заявит об отсутствии в Киеве коррупции, то это будет выглядеть приблизительно так, как когда-то в Советском Союзе заявляли, что в Советском Союзе секса нет».