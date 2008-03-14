У Ющенко отказались комментировать заявление Тимошенко о том, чего нет

В Секретариате Президента Украины считают нецелесообразным делать какие-либо, в том числе и политические комментарии по поводу заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно возможной предубежденности правительственной комиссии, которая будет изучать деятельность председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

«Я бы не хотел давать оценку тому, чего еще нет», - сказал он, отметив при этом, что комиссия создана, она должна поработать и доложить о результатах своей работы.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, обратилось к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, Кабмин обратился в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

13 марта Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней и создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.

Сегодня, 14 марта, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Создана комиссия по расследованию коррупционных дел Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Единственное, что утешает, что в эту комиссию не включили Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и О.ДОВГОГО. А все остальное в этой комиссии есть».

По ее мнению, в случае, если эта комиссия через 10 дней заявит об отсутствии в Киеве коррупции, то это будет выглядеть приблизительно так, как когда-то в Советском Союзе заявляли, что в Советском Союзе секса нет».