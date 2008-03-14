Тимошенко рассказала о связи между сексом в СССР и коррупцией в Киеве

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет символическим отстранение Президентом Виктором ЮЩЕНКО Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской городской государственной администрации (на 15 дней - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Создана комиссия по расследованию коррупционных дел Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Единственное, что утешает, что в эту комиссию не включили Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и О.ДОВГОГО. А все остальное в этой комиссии есть», - сказала премьер.

По ее мнению, в случае, если эта комиссия через 10 дней заявит об отсутствии в Киеве коррупции, то это будет выглядеть примерно так, «как когда-то в Советском Союзе заявляли, что в Советском Союзе секса нет».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО намерена ожидать результатов деятельности созданной комиссии.

«Но наша команда в парламенте будет очень четко со вторника будет настаивать на том, чтобы демократическая коалиция выполнила свои обещания киевлянам, и чтобы во вторник был проголосован либо закон, либо постановление – это как решит юридическая служба Верховной Рады, которая предусматривает проведение досрочных выборов мэра и досрочных выборов Киевсовета через 45 дней после принятия соответствующего решения. Мы больше этот вопрос не отпустим из своего внимания», - пояснила она.

Глава правительства убеждена в том, что результаты голосования в парламенте во вторник, 18 марта, будут свидетельствовать о том, «исповедует ли кто-то двойные стандарты или нет».

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство обратилось к Президенту с просьбой отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, Кабмин обратился в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

13 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.

В тот же день Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушения им Конституции и законов, невыполнения актов Президента Украины, Кабинета министров, что указано Кабмином как основание внесения им представления об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА.