Украине могут предоставить автокефалию без согласия Москвы - Порошенко
Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат признал себя правомочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквями и таким образом Украина имеет право на создание Поместной соборной православной церкви.
Об этом президент написал в своем Twitter.
"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - заявил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.
19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.
22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.
27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.
В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.