Украине могут предоставить автокефалию без согласия Москвы - Порошенко

Константинопольский патриархат может предоставлять автокефалию церкви без каких-либо согласований.

Президент Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат признал себя правомочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквями и таким образом Украина имеет право на создание Поместной соборной православной церкви.

Об этом президент написал в своем Twitter.

"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении автокефалии.

27 июля было обнародовано послание Варфоломея, в котором он подчеркнул, что конечной целью первопрестольной Константинопольской церкви является даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

В УПЦ КП не исключают, что участники собрания епископата Вселенского патриархата в сентябре могут обсудить вопрос о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.