Украинские военные усилили защиту стратегических объектов вблизи Мариуполя

Украинские военные усилили защиту территорий вблизи стратегически важных объектов недалеко от Мариуполя Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«На побережье Азовского моря военнослужащие инженерных подразделений Вооруженных сил Украины успешно отработали задачи по противодействию высадке десанта условного противника и защите береговой линии», - говорится в сообщении.

Украинские воины выполнили поставленную задачу в сложных погодных условиях на плавающих транспортерах типа ПТС-2.

«Прибыв в указанный район, бойцы двух подвижных отрядов заграждения провели инженерную разведку подступов к морю и применили минный заслон. Задачи постоянно усложнялись. По итогам практического занятия мы в очередной раз доказали, что готовы действовать по назначению по всей территории зоны ответственности», - цитирует пресс-служба командира подразделения инженерных войск.

Читайте такжеВсе блокпосты под Мариуполем, кроме одного, прекратили пропуск

По словам руководства сектора, подразделения военных инженеров усилили защиту территорий вблизи стратегически важных объектов и отработали четкий план противодействия террористическим актам в регионе.