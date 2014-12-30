С Крымом должно сохраняться ограниченное пассажирское и грузовое сообщение - премьер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Если бы не человеческий фактор, - там проживают наши граждане, там проживают наши собратья, крымскотатарское население, - если бы не человеческий фактор, я бы полностью запретил любое перемещение пассажиров и грузовиков до того момента, пока оттуда не уберутся русские", - отметил Яценюк и добавил, что это больше его человеческая позиция, чем позиция премьера.

Читайте такжеПункт пропуска "Чонгар" приостановил работу"А позиция премьер-министра: так как там есть люди, есть граждане, ограниченное движение грузов и пассажиров должно происходить", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская власть приняла решение временно прекратить транспортное сообщение с оккупированным Россией Крымом, чтобы предотвратить проникновение на материковую Украину диверсионных групп под видом мирных жителей. Пассажирские поезда крымского направления следуют до станций "Херсон" и "Новоалексеевка".