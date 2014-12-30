Порошенко во Львове представил нового председателя Львовской ОГА (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко очертил перед новым руководителем Львовской области как одну из первоочередных задач - создание прозрачной системы регистрации для инвесторов и развитие инвестиционного потенциала региона, а также пожелал активного сотрудничества с городской властью.

«Я представляю нового руководителя Львовской ОГА в нелегкие времена. В этому году мы пережили нелегкие испытания. Поэтому ответственная задача ложится на плече мощной львовской команды. Должно быть активное сотрудничество с городской властью и президентом Украины. Все у нас получится», - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил предшественника Синютки в.и.о. председателя Львовской ОГА Юрия Турянского за выполненную работу.

По словам Порошенко, Синютка предложил Турянскому должность первого заместителя председателя Львовской ОГА.

«Единение этих потенциалов это будет хорошая синегрия», - подчеркнул Порошенко.

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В свою очередь, Синютка поблагодарил за выявленное ему доверие, и отметил, что уже имеет первоочередные задачи своей работы.

«Перед нами стоит задача, во-первых, наверное, война. Львовщина — сердце Украины. Наши сыновья защищают границы государства. И мы должны это учитывать. Во-вторых, следует преодолеть коррупцию, потому что без преодоления этой гидры нельзя достичь успеха в реформах. И третье, развитие инфраструктуры. Время не то, но мы должны общим трудом привести наш дом в порядок», - сказал Синютка.

Также он, завершая свое выступление, подчеркнул, что ни жителям Львовской области, ни его подчиненным «не стоит ждать чуда».

«Тем, кто ожидает от нас чуда, должен сказать, что чудо не произойдет. Будет ежедневный кропотливый труд», - подчеркнул новый губернатор Львовской области.

Во время представления нового губернатора в зале также присутствовал председатель СНБО Украины Александр Турчинов.

Сейчас президент Украины, председатель СНБО, министр обороны Украины и руководство Львовской области направляются в Международный центр миротворчества и безопасности на Яворивском военном полигоне, где президент отметит государственными наградами военнослужащих, а также вручит сертификаты на изготовленную и отремонтированную технику вооружения и стрелковое оружие.