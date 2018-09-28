США является мировым лидером в оказании помощи Вооруженным Силам Украины - Порошенко

На сегодняшний день от США Украина получила более 1 миллиарда американских долларов на поддержку безопасности.

Президент Петр Порошенко особо отметил значительный вклад Соединенных Штатов в развитие украинской армии и заявил, что США является мировым лидером в оказании практической помощи Вооруженным Силам Украины.

Об этом глава государства заявил во время посещения базы Береговой охраны США «Балтимор» в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, передает пресс-служба президента.

«На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд. американских долларов на поддержку безопасности. Поддержку реформ сектора национальной безопасности и обороны Украины, поддержку закона о национальной безопасности и его внедрение, что делает нашу армию совместимой с американской и НАТО», - сказал Петр Порошенко.

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Глава государства подчеркнул: «Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП».

По его словам, этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами и оказался надежной мерой в сдерживании растущей российской агрессии.

«И я хотел бы еще раз повторить – сегодня лучшим способом защиты свободного мира является защита Украины благодаря новым защитным системам, крепкой поддержке реформ, а также новым целевым санкциям и постоянному дипломатическому давлению на Россию», - также отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки передали Украине первых два 34-метровых патрульных катера класса "Айленд" (Island). Порошенко заявил, что эти лодки "станут еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами".

Ранее, в марте этого года журналисты программы "Схемы" выпустили расследование, в котором говорилось, что ввоз из США двух патрульных катеров класса Island формально затягивается украинскими властями с 2014 года путем бюрократических процедур. При этом журналисты предположили, что истинной причиной этому может быть коммерческий интерес завода Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском», который строит на государственный заказ военные катера.

Журналисты также узнали, что катера производства завода Порошенко по характеристикам будут слабее чем американские, но стоят в шесть раз больше.