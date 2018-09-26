Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Хуг покинет свой пост

По его словам, срок полномочий истекает 31 октября. Кто станет его преемником, Хуг не знает.

Александр Хуг покинет должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсант". "ОБСЕ не карьерная организация, работать в ее структурах можно не более десяти лет. Я достиг этого предела и поэтому покидаю свой пост", - объяснил Хуг причины своего ухода.

По словам замглавы миссии ОБСЕ, срок его полномочий истекает 31 октября. Кто станет его преемником, Хуг не знает.

"Это решение будет приниматься руководством ОБСЕ, и я не могу его комментировать. Нужно подождать, пока новый человек вступит в должность", - заявил он.

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"Я убежден, что СММ сыграла важную роль в сдерживании конфликта. То, что без нас было бы хуже, конечно, сложно доказать. Измерить ведь можно лишь насилие, а не его отсутствие. Но как я уже сказал, полагаю, что миссия проделала и продолжает проделывать неоценимую работу... Этот конфликт можно прекратить очень быстро. Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления сторонами очередной приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижалось. То есть если поступал приказ прекратить огонь, он исполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет", подытожил Хуг.

Ранее сообщалось, что Хуг заявлял, что все стороны, подписавшие Минские соглашения с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе, не выполняют эти соглашения.