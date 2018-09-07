Все стороны не выполняют Минские соглашения на Донбассе - Хуг

Представитель ОБСЕ напомнил, что стороны должны прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение и разминировать территории.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что все стороны, подписавшие Минские соглашения с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе, не выполняют эти соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что с сентября 2014 года стороны подписали семь соглашений, направленных на то, чтобы прекратить "вооруженное насилие и нормализовать ситуацию на востоке Украины".

Также Хуг заявил, что ответственность за выполнение соглашений несут те стороны, которые их подписали, и в частности представители Украины, Российской Федерации и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Он напомнил, что обязательства сторон по Минским соглашениям касаются неиспользования вооружения, прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, разведения сил, средств и техники, а также разминирования территорий и неустановки новых взрывных устройств.

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"Короткий обзор наших отчетов очень четко показывает, что, хотя эти меры были согласованы и стороны поставили подписи под этими соглашениями, они их не выполняют. Если бы они выполняли - Специальная мониторинговая миссия убеждена, и мы уже видели это в прошлом - то ситуация бы улучшилась, в частности, улучшилась бы жизнь украинцев с обеих сторон линии соприкосновения, и они были бы лучше защищены", - подчеркнул Хуг.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2014 года в Минске был подписан Минский протокол. Однако на востоке Украины контролируемые Россией боевики и российские военные продолжали обстреливать мирное население и украинские силы АТО.

19 сентября 2014 года в Минске был подписан Минский меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязывались отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей украинско-российской границы должна была работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

В Минске 12 февраля 2015 г. состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

29 сентября 2015 года в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе подписала соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм от линии разграничения.

21 сентября 2016 года в Минске подписано "рамочное решение" Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, при которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. В то же время рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы по отводу от линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм.