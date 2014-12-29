Кравчук: Украина может защитить свою безопасность только став членом НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"У нас нет другого выхода, кроме как стать членом НАТО. Путин будет проводить политику захвата Украины, и если мы хотим выжить, должны стать членом НАТО, но начать с референдума", - сказал Кравчук.

По его словам, необходимо, чтобы народ выразил свое отношение к членству в НАТО. "Кучма изъял что-то из документа, Янукович закон изменил. Почему? Потому что не было воли народа ... Если народ сегодня скажет, что надо Украине быть членом НАТО, власть будет делать то, что скажет народ", - сказал Кравчук.

По его словам, при отсутствии официальной позиции украинского народа относительно членства в НАТО власть может совершать спекуляции. "Для того, чтобы эти спекуляции были преодолены, мы должны провести референдум, и знать точно и ясно документальную волю народа", - сказал Кравчук.

Читайте такжеКравчук: Нам нужно определиться – у нас АТО или военное положениеОн отметил, что РФ не хочет вступления Украины в Североатлантический альянс, так как знает, что если Украина присоединится к НАТО и Европейскому Союзу, Россия окончательно потеряет надежду захватить Украину.

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в свою очередь отметил, что, кроме проведения референдума, необходимо разработать механизм приближения Украины к НАТО.

Первый представитель Украины при НАТО (1993-1995 гг.) Владимир Василенко отметил, что фактическая оккупация части территории Украины не является препятствием для членства в НАТО.