В ИС рассказали о визитах украинской "пятой колонны" в Венгрию

Украинские политики с пророссийскими взглядами критиковали Закон «Об образовании».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук рассказал о визитах представителей украинской «пятой колонны» в Венгрию.

Так, по данным группы «ИС», экс-глава политсовета партии «За життя» народный депутат Украины Евгений Мураев 4-6 сентября совершил визит в Будапешт, где провел ряд встреч с представителями властных и политических кругов Венгрии. В их ходе он пытался заручиться поддержкой пророссийских сил на предстоящих президентских и парламентских выборах в Украине в 2019 году.

В частности, Евгений Мураев встретился с главой комитета по вопросам европейских дел Национального собрания Венгрии (Országgyűlés) Р.Герчигом.

«По нашим данным, на протяжении последних месяцев некоторые представители т.н. оппозиционных партий Украины регулярно посещают Будапешт, пытаясь на фоне критики определенных шагов украинской власти заручиться поддержкой, что обусловлено политикой ныне правящей в Венгрии «Фидес УГС» на украинском направлении. В частности - ее негативной реакцией на принятый Верховной Радой Украины Закон «Об образовании», прежде всего, на «языковую» норму закона», – отмечает «ИС».

Сообщается, что в ноябре 2017 года народный депутат Украины Нестор Шуфрич встречался с венгерским вице-премьером Жолтом Шемьеном и обсуждал политическую ситуацию в Украине и «проблематику обеспечения прав закарпатских венгров». Шуфрич пообещал в случае прихода к власти в Украине политсилы, которую он представляет, «решить проблему двойного гражданства для венгров» и «усилить защиту прав национальных меньшинств».

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В январе 2018 года бывший дипломат, глава международного Центра перспективных исследований Василий Филипчук (приближенный к руководству партии «За життя») в ходе пребывания в Будапеште провел ряд встреч с представителями департамента стратегии и координации Канцелярии премьер-министра Венгрии и выступил с лекцией на мероприятии, организованном Институтом внешней экономики и иностранных дел Венгрии. В своем докладе он раскритиковал действия украинской власти, в т.ч. «языковую» политику в отношении национальных меньшинств.

В феврале 2018 года сопредседатель фракции «Оппозиционный Блок» в ВР Александр Вилкул провел в Будапеште ряд встреч с представителями руководства страны и ведущими венгерскими политиками. Обсуждались вопросы «недопущения дискриминации венгерского национального меньшинства» в Украине, в контексте чего Вилкул публично поддержал позицию венгерской стороны в «языковом» конфликте с Киевом.

«С приближением официального старта предвыборной кампании в Украине мы можем прогнозировать, что визиты «оппозиционных» пророссийских политиков из Киева в Будапешт станут еще более частыми. Ибо уже сейчас можно смело утверждать, что программные призывы (под диктовку Кремля) пятой колонны в Украине и «венгерских союзников» российского оккупанта перекликаются – это «федерализация с предоставлением автономии этническим венграм», с законодательным закреплением двойного (множественного) гражданства и «многоязычия», – подчеркнули в «ИС».