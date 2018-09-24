На Закарпатье пикетировали венгерское консульство после скандала с выдачей паспортов (фото)

Украина может выслать венгерского консула.

Активисты провели мирный митинг возле венгерского консульства в Берегово, где просили украинское правительство обратить внимание на антиукраинскую политику соседней страны.

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В целом митингующие подготовили воздушный шарик в виде бутылки из-под шампанского, а также плакаты с просьбой выслать консулов Венгрии из Украины, передает Mukachevo.net.

Напоследок они привязали воздушный шарик в виде бутылки, а к дверям консульства положили большой венгерский паспорт.

Как сообщал УНИАН, накануне в интернете появилось видео, на котором украинцам в Берегово Закарпатской области раздают венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям.

"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - повторяют текст присяги якобы украинцы на фоне венгерского флага.

Затем они получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

После этой процедуры, как можно увидеть на видео, якобы украинцев угощают бокалом шампанского в честь получения венгерского гражданства.

Климкин заявил, что Украина неоднократно предупреждала Венгрию и отреагирует на выдачу венгерских паспортов. Также он намекнул, что Украина может выслать венгерского консула и заверил, что Украина не отступит в проведении проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожает прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.