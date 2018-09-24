Порошенко ответил на предложение Путина по миротворцам на Донбассе

Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко назвал "замыливанием глаз" предложение президента России Владимира Путина по миротворцам на Донбассе.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкому изданию Rheinische Post, сообщает пресс-служба президента в Facebook.

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"Нам нужна настоящая миротворческая миссия ООН, которая бы предусматривала расположение международных сил по всей зоне ведения боевых действий как предпосылку для прекращения огня, обеспечения политического процесса и проведения на Донбассе свободных местных выборов", - подчеркнул Порошенко.

Но Путин, продолжил президент Украины, предлагает что-то вроде миссии сопровождения международных наблюдателей.

"Это – нечто совсем другое. Путину важно сохранить присутствие в Украине российских войск, что он официально отрицает. И чтобы российский рубеж оставался открытым для возможности отправки подкрепления. Такая миссия - просто замыливанием глаз", - отметил глава украинского государства.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 24-26 сентября на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций потребует развертывания миротворческих сил на Донбассе.